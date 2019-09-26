В Рязанской области задержан подозреваемый в похищении и убийстве семьи депутата

В Рязанской области сотрудники СОБР задержали одного из подозреваемых в похищении и убийстве четырёх человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.



Мужчина, которого задержали собровцы, проходит одним из подозреваемых по делу о похищении в 2012 году депутата Заксобрания Раменского района, а также её мужа, сына и сестры.



По факту похищения были возбуждены уголовные дела. Через некоторое время были установлены подозреваемые, один из них и был задержан в Рязанской области.

