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В Рязанской области задержан подозреваемый в похищении и убийстве семьи депутата

В Рязанской области сотрудники СОБР задержали одного из подозреваемых в похищении и убийстве четырёх человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии. 

Мужчина, которого задержали собровцы, проходит одним из подозреваемых по делу о похищении в 2012 году депутата Заксобрания Раменского района, а также её мужа, сына и сестры. 

По факту похищения были возбуждены уголовные дела. Через некоторое время были установлены подозреваемые, один из них и был задержан в Рязанской области. 

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