В рязанской БСМП отменили плановые операции

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С 30 марта в Больнице скорой медицинской помощи временно отменили проведение плановых операций. Информация об этом появилась на сайте клиники.

О переносе плановых госпитализаций на другую дату пациентам будет сообщено по телефону. Принятие указанных мер необходимо для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории Рязанской области.

Напоминаем, допуск посетителей в БСМП прекращен с 18 марта. В настоящее время медицинская помощь в клинике оказывается только в экстренном порядке.

Напомним, что с 30 марта рязанцам запрещено покидать жилище без крайней необходимости в соответствии с распоряжением губернатора Рязанской области Николая Любимова. В общественных местах и транспорте жителям региона необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 м.

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