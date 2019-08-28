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В Рязани состоится фестиваль молодёжной музыки «Парковка»

В субботу, 31 августа, в 18.00 в Рязани пройдёт ежегодный фестиваль молодёжной музыки «Парковка». На Лыбедском бульваре выступят интересные и перспективные музыкальные коллективы нашего города, исполняющие песни в различных жанрах: SleepingToys, Sweetmeat and Broken Bones, Любовь Бессонова и группа «Андуин».

Специальный гость – победители фестиваля уличных музыкантов «Подбелка-2019»: группа Esenin Street.

Гостей праздника ждёт яркое и зажигательное оптическо-иллюзорное шоу от мастеров «Illusion again», выступление школы танцев «Loonadance Center» и показ от модельного агентства «SIGMA».

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