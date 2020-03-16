В ДТП в Шацком районе пострадали три человека

15 марта, примерно в 18:30, в Шацком районе на 372-м километре автодороги М5 «Урал» 27-летний житель Волгоградской области, управляя автомобилем «Пежо Боксер», по предварительной информации, не справился с рулевым управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Шевроле Авео» под управлением 52-летнего жителя Республики Мордовия. После удара автомобиль «Пежо» совершил опрокидывание, а затем по касательной столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом под управлением 45-летнего жителя Троицка.



В результате происшествия водитель и две пассажирки «Шевроле» в возрасте 53-х и 24-х лет получили травмы. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

