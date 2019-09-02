Ушёл из жизни Почётный Президент Совета ветеранов рязанского спорта Александр Михайлович Мелёшкин. Об этом сообщается на сайте Минспорта Рязанской области.



Александр Михайлович родился 14 августа 1927 года в Спасске Рязанской области. После окончания Московского техникума физической культуры и спорта в 1951 году был направлен инструктором физического воспитания в спецучилище №7 Рыбновского района Рязанской области. Затем были годы активной комсомольской и партийной работы.



С 1967 по 1980 годы был первым председателем комитета по физической культуре и спорту при Рязанском облисполкоме. За этот период при его непосредственном участии были построены крупнейшие спортивные сооружения города Рязани и области: Центральный спортивный комплекс на 28 тысяч посадочных мест, легкоатлетический манеж «Юность», плавательный бассейн «Буревестник», спортивный комплекс «Комета», спортивный комплекс с плавательным бассейном «Красное знамя», гребная база союзного значения в поселке Сынтул Касимовского района, гребная база в городе Спасске. По личной инициативе Александра Михайловича был открыт спортивный факультет при Рязанском педагогическом институте.



С 1980 по 1989 годы Александр Михайлович Мелёшкин был председателем Рязанского областного Совета по туризму и экскурсиям. Им были проведены коренные преобразования по улучшению функционирования 4 туристических баз и 10 бюро путешествий в районах Рязанской области.



За высокие показатели в этой деятельности областной Совет был награжден переходящим Красным Знаменем Центрального Совета по туризму и ВЦСПС.

Активный приверженец физической культуры и спорта, Александр Михайлович стал инициатором создания в 1986 году общественной организации Совет ветеранов физической культуры, спорта и туризма Рязанской области, который ведет активную пропаганду здорового образа жизни и большую патриотическую работу среди молодежи, участвует во многих спортивно-массовых мероприятиях, проводимых министерством физической культуры и спорта Рязанской области. В 2017 году Александр Михайлович был избран почетным президентом Совет ветеранов рязанского спорта.



В разные годы Александр Михайлович Мелёшкин был награждён правительственными наградами, в том числе орденом «Знак Почета». В 1994 году Александру Михайловичу Мелёшкину было присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Фото: Новая газета Рязань.

