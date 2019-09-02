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Ушёл из жизни Почётный Президент Совета ветеранов рязанского спорта Александр Михайлович Мелёшкин

Ушёл из жизни Почётный Президент Совета ветеранов рязанского спорта Александр Михайлович Мелёшкин. Об этом сообщается на сайте Минспорта Рязанской области. 

Александр Михайлович родился 14 августа 1927 года в Спасске Рязанской области. После окончания Московского техникума физической культуры и спорта в 1951 году был направлен инструктором физического воспитания в спецучилище №7 Рыбновского района Рязанской области. Затем были годы активной комсомольской и партийной работы.

С 1967 по 1980 годы был первым председателем комитета по физической культуре и спорту при Рязанском облисполкоме. За этот период при его непосредственном участии были построены крупнейшие спортивные сооружения города Рязани и области: Центральный спортивный комплекс на 28 тысяч посадочных мест, легкоатлетический манеж «Юность», плавательный бассейн «Буревестник», спортивный комплекс «Комета», спортивный комплекс с плавательным бассейном «Красное знамя», гребная база союзного значения в поселке Сынтул Касимовского района, гребная база в городе Спасске. По личной инициативе Александра Михайловича был открыт спортивный факультет при Рязанском педагогическом институте.

С 1980 по 1989 годы Александр Михайлович Мелёшкин был председателем Рязанского областного Совета по туризму и экскурсиям. Им были проведены коренные преобразования по улучшению функционирования 4 туристических баз и 10 бюро путешествий в районах Рязанской области. 

За высокие показатели в этой деятельности областной Совет был награжден переходящим Красным Знаменем Центрального Совета по туризму и ВЦСПС.

Активный приверженец физической культуры и спорта, Александр Михайлович стал инициатором создания в 1986 году общественной организации Совет ветеранов физической культуры, спорта и туризма Рязанской области, который ведет активную пропаганду здорового образа жизни и большую патриотическую работу среди молодежи, участвует во многих спортивно-массовых мероприятиях, проводимых министерством физической культуры и спорта Рязанской области. В 2017 году Александр Михайлович был избран почетным президентом Совет ветеранов рязанского спорта.

В разные годы Александр Михайлович Мелёшкин был награждён правительственными наградами, в том числе орденом «Знак Почета». В 1994 году Александру Михайловичу Мелёшкину было присвоено почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Фото: Новая газета Рязань.

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