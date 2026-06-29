В школе № 69 Рязани установят мемориал выпускнику, погибшему в зоне СВО

На заседании гордумы принят ряд социально значимых решений. Рязань получила официальный статус члена Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+ и утвердила Соглашение о сотрудничестве с Собранием депутатов Махачкалы.

На фасаде школы № 69 появится мемориальная доска старшему сержанту Георгию Костырко — командиру взвода спецназа «Ахмат», погибшему в ходе СВО и награжденному орденом Мужества посмертно. Также депутаты поддержали ходатайство о награждении многодетных родителей Юсуфа и Марины Гаджифейтуллаевых медалью ордена «Родительская слава».

Порядок работы с брошенными вещами (в связи с созданием департамента благоустройства). Обновлена Программа приватизации на 2026 год: в список добавят 4 объекта, а также одобрены условия приватизации 8 помещений. В аренду переданы площади Русско-немецкому центру, фонду «Наши дети» и здание — Союзу кузнецов.

Избраны новые члены советов директоров АО «Детское питание» и «Хлебозавод № 3». Председатель гордумы Татьяна Панфилова вручила депутату Сергею Караеву знак губернатора «Михаил Скобелев». Муниципальные награды получили директора школ Инга Войтенко и Надежда Веткова, руководитель музея-усадьбы Павлова Наталья Загрина, а также представитель ТЭЦ Анатолий Шестаков.