Фото: https://max.ru/pv_malkov/AZ1xs8oCea8
Общество

Павел Малков оценил восстановление больницы, музея и детского сада в Херсонской области

7info7
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Губернатор Рязанской области Павел Малков проверил, как идут работы по восстановлению социальных объектов в подшефной Херсонской области.

В посёлке Верхний Рогачик приводят в порядок центральную районную больницу. В настоящее время заканчивают ремонтные работы в здании поликлиники. Готовность уже 95%. Работы продолжаются, впереди – ремонт пищеблока, помещений скорой помощи и прачечной.

Глава региона посетил краеведческий музей в селе Владимиро-Ильинка Новотроицкого района. Десять лет при Украине он был закрыт и заброшен. Это первое учреждение культуры в Херсонской области, построенное с нуля с момента воссоединения с исторической Родиной. Сейчас здание полностью восстановлено, осталось оснастить и вернуть в музей экспонаты, которые сохранили жители.

Также Павел Малков зашёл в среднюю школу во Владимиро-Ильинке, где полностью обновили первый этаж. Теперь надо приводить в порядок второй этаж и актовый зал.

Губернатор осмотрел здание дома престарелых в Новотроицком. Первый этап ремонта завершён: полностью заменена кровля, обновлены полы, все коммуникации, установлены новые окна и двери, отремонтирован фасад. В этом году работы продолжаются.

В селе Азовском Генического района восстановили детский сад «Светлячок». Частично отремонтированы помещения и обновлена территория, работы необходимо продолжать. Уже сейчас его посещают дети.

«С 2023 года строители Рязанской области восстановили 20 социальных объектов. Это школы и детские сады, больницы, библиотеки и дома культуры, дом ребёнка, здания МФЦ. Продолжаем работу», – сказал Павел Малков.

Предыдущая статья
В Касимовском округе продают несколько зданий, в том числе бывшую школу
Следующая статья
В Ростове-на-Дону начались съёмки байопика «БАСТА. Начало игры»

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье