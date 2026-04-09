Павел Малков оценил восстановление больницы, музея и детского сада в Херсонской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков проверил, как идут работы по восстановлению социальных объектов в подшефной Херсонской области.

В посёлке Верхний Рогачик приводят в порядок центральную районную больницу. В настоящее время заканчивают ремонтные работы в здании поликлиники. Готовность уже 95%. Работы продолжаются, впереди – ремонт пищеблока, помещений скорой помощи и прачечной.

Глава региона посетил краеведческий музей в селе Владимиро-Ильинка Новотроицкого района. Десять лет при Украине он был закрыт и заброшен. Это первое учреждение культуры в Херсонской области, построенное с нуля с момента воссоединения с исторической Родиной. Сейчас здание полностью восстановлено, осталось оснастить и вернуть в музей экспонаты, которые сохранили жители.

Также Павел Малков зашёл в среднюю школу во Владимиро-Ильинке, где полностью обновили первый этаж. Теперь надо приводить в порядок второй этаж и актовый зал.

Губернатор осмотрел здание дома престарелых в Новотроицком. Первый этап ремонта завершён: полностью заменена кровля, обновлены полы, все коммуникации, установлены новые окна и двери, отремонтирован фасад. В этом году работы продолжаются.

В селе Азовском Генического района восстановили детский сад «Светлячок». Частично отремонтированы помещения и обновлена территория, работы необходимо продолжать. Уже сейчас его посещают дети.