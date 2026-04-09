Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

В Ростове-на-Дону начались съёмки байопика «БАСТА. Начало игры»

Алексей Самохин
В Ростове-на-Дону, где родился и вырос Василий Вакуленко, проходят съёмки фильма «БАСТА. Начало игры». Режиссёром ленты выступает Стас Иванов («ЮЗЗЗ»), а главная роль молодого Басты досталась Славе Копейкину. Съёмки в Ростове продлятся до середины мая и завершатся летом в Москве, сообщает пресс-служба НТВ. 

Съёмки проходят в локациях, которые повлияли на сюжет и развитие событий не только в кино, но и в судьбе музыканта. В сценах появляется тот самый поезд, на котором в 1999 году Василий с большой компанией объехал более 20 городов, выступая на юге России; в доме культуры «Энергетик» специально для съёмок восстановлен и стилизован клуб Команчерро, где проходили первые выступления Басты. 

Атмосфера родного города с его уникальным характером — одна из главных идей фильма. Южная столица покажет прошлое — конец 90-х и начало 2000-х — и станет важной частью истории становления артиста.

Режиссёр Стас Иванов подчёркивает, что на стыке 90-х и 2000-х активно формировались разные субкультуры. Одной из самых влиятельных стал хип-хоп — он объединил молодёжь и сильно повлиял на их стиль и взгляды. Появление таких движений дало мощный толчок развитию массовой культуры среди подростков.

«Это был настоящий субкультурный бум. С появлением хип-хоп-движения молодые люди получили доступный способ как спрятаться в уличной культуре от рутины, проблем на учёбе и дома. Как быть ярким, крутым и интересным. Об этом мы собственно и рассказываем — о возникновении этого стиля на юге России — в Ростове-на-Дону, который я считаю одной из колыбелей русского хип-хопа».

Продюсерская команда выбрала режиссёра не случайно. Стас Иванов тонко почувствовал сущность и настрой эпохи 90-х и 00-х, что стало важным объединяющим элементом внутри всей команды.

«Когда мы только начинали обсуждать проект, стало очевидно – здесь нельзя идти по шаблону. К тому же, опыт работы с байопиками научил нас главному — зритель мгновенно чувствует фальшь. А Вася — тот артист, у которого всё построено на честности. Мы понимаем, как работать с материалом о фигуре такого масштаба, ведь практически этим же составом создали другой успешный музыкальный фильм, который нашёл отклик у миллионов зрителей, и надеемся закрепить результат», – говорит продюсер Тимур Вайнштейн.

Создатели уделяют особое внимание тому, чтобы показать настоящую историю жизни персонажей — их характер, темперамент и личные качества. Режиссёр Стас Иванов показывает сюжет через разговоры с друзьями и близкими Василия Вакуленко, а также проходит по тем самым квартирам и местам, где молодой музыкант рос, создавал свои первые тексты, переживал успех и неудачи, влюблялся, и, самое главное, — жил своей жизнью.

Ключевой момент фильма — создать не павильонную иллюзию, а городскую историю, где каждая улица будет дышать своим прошлым и говорить с тем самым южным акцентом.

«Сложно себе представить более яркую и насыщенную жизнь, чем у популярного артиста, тем более родом из Ростова, прошедшего через непростое время в этом городе. Большинство зрителей знает музыканта за счёт его песен, музыки и концертов. Но другая часть его жизни скрыта от большинства, и всё, что привело человека к славе и к абсолютному музыкальному успеху, зрители не знают. Наша задача показать им эту важную, интересную, захватывающую часть жизни», — комментирует продюсер фильма Николай Дуксин.

Жизнь любого человека сложно представить без яркой истории любви, которая становится музой и неотъемлемой частью формирования творческой личности. Роль возлюбленной Басты исполнит актриса Ксения Трейстер («Пищеблок», «Война и мир»). В фильме также задействованы талантливые актёры: Юрий Насонов («Сводишь с ума», «Майор Гром: Чумной доктор»), Егор Кенжаметов («Бык», «Метод»), Александра Урсуляк («Последний Богатырь. Наследие»), Василий Неверов и др. Их герои станут участниками пути становления Басты как большого музыканта и исполнителя.

За производство картины отвечают Кинокомпания ТЕМП и онлайн-кинотеатр START, при участии телеканала НТВ, дистрибьютор — «Атмосфера кино». Продюсерами выступают Тимур Вайнштейн, Михаил Погосов, Евгений Мишиев (Кинокомпания ТЕМП), Василий Вакуленко, Николай Дуксин (GAZ), а также Эдуард Илоян, Денис Жалинский и Георгий Шабанов (онлайн-кинотеатр START).

«У нас уже был успешный опыт работы с музыкальными байопиками, и мы понимаем потенциал этого жанра и интерес аудитории к таким историям. БАСТА — знаковая фигура в современной музыкальной культуре с широкой и лояльной аудиторией. Его биография — это сильный и многогранный материал для кино. Мы уверены, что в партнерстве с коллегами сможем ярко рассказать эту историю с уважением к герою и его пути», — говорит продюсер Эдуард Илоян.

Предыдущая статья
Павел Малков оценил восстановление больницы, музея и детского сада в Херсонской области
Следующая статья
Бережливое производство без границ: Рязань и Беларусь продолжают расширять сотрудничество

Популярные материалы

Акценты

Тамара Глоба рассказала, что ждёт в апреле каждый знак зодиака

Апрель 2026 года обещает быть напряжённым и поворотным — как в личной жизни, так и в глобальном масштабе. Астролог Тамара Глоба подготовила развёрнутый прогноз для каждого знака зодиака: кому ждать финансовых возможностей, кому — перемен в карьере, а кому стоит притормозить и заняться здоровьем.
Новости России

Ракетную опасность объявили в Самарской области, в Самаре заработали сирены 

Сообщение о ракетной опасности поступило в 21:55. Федорищев также опубликовал инструкции для граждан.
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Новости России

Коллеги погибшей пермской учительницы рассказали о ее последней фразе

Учительница русского языка и литературы Олеся Багута, погибшая после...
Общество

Саша Конь с повозкой в 300 кг из Рязанской области пешком идёт в Бразилию и злит водителей

37-летний Александр из Ставрополя, получивший прозвище Конь, отправился пешком в Бразилию. Своё имущество и припасы он везёт на самодельной повозке весом 300 кг, которую тянет за собой на тросе.

Темы

Новости кино и ТВ

Заслуженный артист России Виктор Яковлев умер после года борьбы с тяжелой болезнью

9 апреля на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России Виктор Яковлев — человек, который однажды бросил авиационный институт ради сцены и посвятил Псковскому театру драмы большую часть жизни.
Политика

Госдума готовит масштабное ужесточение правил выдворения мигрантов 

Госдума готовится вдвое расширить список нарушений, за которые иностранцев будут выдворять из России. Поводом для высылки могут стать дерзость с полицейским, оскорбительные посты и помехи транспорту.
Общество

Жильцы дома-долгостроя на Ленинского комсомола в Рязани получат ключи летом 2026 года

Последний долгострой Рязани наконец-то достроят: жильцы дома на улице Ленинского комсомола получат ключи летом 2026 года. Предыдущий застройщик бросил объект, нынешний доводит его до финала.
Происшествия

Семерых мигрантов отправили из России рязанские полицейские

Пять мигрантов недавно освободились из исправительных колоний на территории Рязанской области, из них четыре гражданина стран Средней Азии и один гражданин страны Восточной Европы. Эти люди отбывали наказание за кражи, применение насилия в отношении представителя власти и незаконный сбыт наркотиков. 
Экология, природа, животные

Ещё два моста в Рязанской области освободились от воды

14 населённых пунктов Рязанской области отрезаны от «большой земли» из-за половодья. Под водой остаются мосты, дороги и сотни приусадебных участков. Жизнеобеспечение не нарушено, люди добираются на лодках.
Общество

Тир, планетарий и бассейн появятся в первой флагманской школе в Рязани к 2027 году

В Рязани возводят школу, которой позавидуют многие региональные столицы. Заместитель председателя правительства Рязанской области Павел Супрун рассказал об этом 9 апреля в ходе отчёта.
Экономика и бизнес

Бережливое производство без границ: Рязань и Беларусь продолжают расширять сотрудничество

8 апреля в Минске состоялась научно-практическая конференция «Бережливое производство и повышение производительности труда». Мероприятие организовано Белорусским государственным институтом стандартизации и сертификации совместно с Агентством развития бизнеса Рязанской области и посвящено внедрению бережливой философии в организациях и применению современных техник повышения эффективности.
Новости Касимова

В Касимовском округе продают несколько зданий, в том числе бывшую школу

Администрация Касимовского муниципального округа Рязанской области сообщила о продаже нескольких объектов недвижимости.

