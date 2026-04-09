В Касимовском округе продают несколько зданий, в том числе бывшую школу

Администрация Касимовского муниципального округа Рязанской области сообщила о продаже нескольких объектов недвижимости.

На продажу выставлены:

нежилое здание (мастерская), 1-этажное, общей площадью 89,8 кв.м, с земельным участком площадью 485 кв.м, расположенное по адресу: р.п. Гусь-Железный, ул. Пионерская, д. 1;

нежилое помещение, 1 этаж, общей площадью 15,2 кв.м, расположенное по адресу: мкр. Приокский, д. 15, Н2;

нежилое здание, 2-этажное, общей площадью 74,5 кв.м, с земельным участком площадью 60 кв.м, расположенное по адресу: ул. Октябрьская, 7а;

нежилое здание (мехмастерская), 1-этажное, общей площадью 386,3 кв. м, с земельным участком площадью 10 331 кв.м, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, расположенное в п. Крутоярский;

нежилое здание (ангар для минеральных удобрений), 1-этажное, общей площадью 634,7 кв.м с земельным участком, площадью 2 384 кв.м, разрешенное использование: для ведения сельскохозяйственного производства, расположенное в п. Крутоярский;

нежилое здание (бывш. школа), 1-этажное, общей площадью 462,6 кв. м, сооружение (сарай), общей площадью 54,9 кв.м с земельным участком, площадью 2 467 кв.м, расположенное по адресу: с. Ардабьево, ул. Молодежная, 6;

нежилое помещение, 1 этаж, общей площадью 30,3 кв.м, расположенное по адресу: ул. Нариманова, д. 40б, Н1.

Информация о проведении аукциона по продаже имущества размещена на сайте torgi.gov.ru. Контактная и справочная информация по телефону 8(49131)2-21-32.

Фото: vk.ru/gorodkasimov