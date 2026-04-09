Изображение от v.ivash на Freepik
Общество

Расписание служб на Пасху в храмах Рязани

Валерия Мединская
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Традиционно в Пасхальную ночь в храмах Рязани пройдут богослужения. Они начнутся поздно вечером 11 апреля. Сама Пасха наступит 12 апреля. 7инфо публикует расписание служб.

В Христорождественском кафедральном соборе Рязанского кремля 11 апреля в 23:00 прочитают входные молитвы, в 23:15 начнётся Полунощница. В 00:00 состоится Крестный ход, который продолжит Пасхальная служба. Спасо-Преображенский храм Спаса-на-Яру (ул. Петрова, 14) приглашает верующих в 23:20 на Полунощницу, в 00:00 — на Крестный ход и Пасхальную Литургию. В храме отмечают, что исповедовать будут с 22:45.

Реклама

В Борисо-Глебском кафедральном соборе (ул. Сенная, 32) в 22:30 начнётся исповедь, в 23:15 — Полунощница. Крестный ход проведут в 23:40. Затем последует праздничная Литургия. Николо-Ямской храм (ул. Циолковского, 8) приглашает верующих на исповедь к 22:00. В 23:20 начнётся Полунощница, в 23:45 — Крестный ход, продолжит который Пасхальная Литургия.

Епархиальное подворье в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского (ул.Татарская, 72) приглашает рязанцев на общую исповедь к 23:00. В 23:30 начнётся Полунощница, в 00:00 — Крестный ход и Литургия. В храме Покрова Пресвятой Богородицы (площадь Новаторов, 1А) в 22:30 начнётся общая исповедь, в 23:30 — Полунощница. В 00:00 верующих приглашают на крестный ход и последующую Пасхальную Литургию.

Александро-Невский храм (ул. Новосёлов, 33В) в 22:00 проведёт для верующих общую исповедь. В 23:30 начнётся Полунощница, продолжит которую в 00:00 крестный ход и Пасхальная утреня. В Вознесенском храме (ул. Вознесенская, 26а) с 22:00 прихожан начнут исповедовать, в 23:20 начнётся Полунощница. В 00:00 состоится Крестный ход, который продолжится Литургией.

Храм в честь иконы «Всецарица» (ул. Семашко, 3с2) также приглашает верующих присоединиться к молитве в Пасхальную ночь. В 22:30 начнётся общая исповедь, в 23:30 — Полунощница. В 00:00 верующие выйдут на крестный ход, вслед за которым начнётся Литургия. В храме Благовещения Пресвятой Богородицы (ул. Затинная, 58) в 22:00 состоится исповедь. В 23:00 начнётся Полунощница, а в 00:00 верующие выйдут на крестный ход. Его продолжит Пасхальная Литургия.

Храм Входа Господня в Иерусалим (ул. Скоморошинская, 6) приглашает верующих в 21:00 на исповедь, в 23:00 на Полунощницу и в 00:00 на Пасхальный крестный ход и Литургию. В храме Великомученицы Екатерины (ул. Маяковского, 48) в 23:00 верующих начнут исповедовать. В 23:20 начнётся Полунощница. В 00:00 проведут крестный ход и праздничную Литургию.

Возрастное ограничение 0+

Что происходит на пасхальном богослужении

Пасха — главный праздник православных христиан. Ей предшествует долгий Великий пост и строгая Страстная неделя. А само праздничное богослужение длится несколько часов и состоит из нескольких частей. Рассказываем по порядку.

Пасхальная полунощница: тишина перед торжеством

Всё начинается примерно в 23:00. В храмах служат Полунощницу. Это размеренное чтение, которое стоит как бы на границе между великопостными и пасхальными богослужениями. Оно длится около получаса или чуть дольше — минут сорок. После полунощницы наступает самый любимый в народе момент — крестный ход. Сначала поют ещё тихие пасхальные песнопения. Люди идут вслед за крестом и обходят вокруг храма. Длительность крестного хода зависит от размера храма и территории, которую нужно обойти. Где-то это занимает больше времени, где-то меньше.

Когда крестный ход заканчивается, наступает торжественный момент. Звучат возношения и главный пасхальный тропарь: «Христос Воскресе!» С этого момента скорбь окончательно сменяется радостью.

Пасхальная утреня и литургия

Сразу после крестного хода начинается Пасхальная утреня. Она может идти с разной скоростью и длиться по-разному. Чаще всего это занимает от получаса до часа.

Затем служится Пасхальная Божественная Литургия. Она продолжается около часа. В это время люди остаются в храме. Они ждут освящения артоса — особого хлеба, который символизирует Воскресшего Христа. А в конце подходят поцеловать крест.

Утренняя служба для тех, кто не был ночью

Не все могут присутствовать на ночном богослужении. Кто-то стар и слаб здоровьем. Кто-то мал годами. А кому-то просто трудно выстоять долгую службу. Для таких людей утром повторяется Пасхальная Литургия. Она такая же, как и ночная. Так что те, кто не смог прийти вечером, ничего не теряют.

Пасхальная вечерня: тихая радость для немногих

Круг пасхальных богослужений завершается вечерней. В воскресенье вечером в храмах уже не так много людей. Это время для тех, кто боится пасхальной толчеи и большого скопления народа. Но при этом хочет почувствовать ту самую пасхальную радость — только более тихую и спокойную.

Вечерня в первый день Пасхи — это не конец праздника, а его начало. Ведь пасхальные богослужения будут повторяться каждый день всю следующую неделю — с понедельника по субботу. Светлая седмица только начинается.

Предыдущая статья
Миронов потребовал проверить всю Россию, чтобы узнать, кто завышает тарифы ЖКХ и куда уходят деньги
Следующая статья
В Касимовском округе продают несколько зданий, в том числе бывшую школу

Популярные материалы

Акценты

Тамара Глоба рассказала, что ждёт в апреле каждый знак зодиака

Апрель 2026 года обещает быть напряжённым и поворотным — как в личной жизни, так и в глобальном масштабе. Астролог Тамара Глоба подготовила развёрнутый прогноз для каждого знака зодиака: кому ждать финансовых возможностей, кому — перемен в карьере, а кому стоит притормозить и заняться здоровьем.
Новости России

Ракетную опасность объявили в Самарской области, в Самаре заработали сирены 

Сообщение о ракетной опасности поступило в 21:55. Федорищев также опубликовал инструкции для граждан.
Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Новости России

Коллеги погибшей пермской учительницы рассказали о ее последней фразе

Учительница русского языка и литературы Олеся Багута, погибшая после...
Общество

Саша Конь с повозкой в 300 кг из Рязанской области пешком идёт в Бразилию и злит водителей

37-летний Александр из Ставрополя, получивший прозвище Конь, отправился пешком в Бразилию. Своё имущество и припасы он везёт на самодельной повозке весом 300 кг, которую тянет за собой на тросе.

Темы

Новости Касимова

Где в Касимове освятить куличи и яйца перед Пасхой. Список храмов, расписание

Опубликован список храмов, где в Великую субботу можно освятить пасхальные угощения.
Общество

Великий четверг в Рязани: в каких храмах причаститься и услышать 12 Евангелий

9 апреля, в Великий четверг православных рязанцев приглашают на...
Культура и события

«ДиДюЛя» пригласил рязанцев на свой концерт

В уникальной концертной программе Маэстро воплотит свои самые яркие композиции и новые произведения.
Общество

Где в Рязани освятить куличи и яйца перед Пасхой. Список храмов, расписание

Редакция 7инфо публикует расписание освящения пасхальной снеди в рязанских храмах.
Интересное

Шаман Карагай назвал дату, когда Чёрный дракон умрёт, а Зелёный изменит ход мировых событий

Мир стоит на пороге перемен. Дыхание Чёрного дракона больше не подпитывает конфликты. Что это значит для России?
Интересное

Приговор человечеству вынес иранский старец. «Земля устала, ничего уже не остановить»

Землетрясения, наводнения, извержения — всё это ждёт планету в ближайшие годы. Иранский старец не стал молчать.
Интересное

Требования к дачным участкам в 2026 году: строительство без разрешений, штрафы за самовольные постройки

Какие объекты можно возводить без согласования, а какие требуют официального разрешения, а также как проходят процедуры оформления собственности.
Интересное

«Печаль ваша в радость будет»: как пережить Страстную пятницу и встретить Пасху 2026

Скорбь этого дня не безысходна. За ней следует тишина Великой субботы и радость Воскресения. Как правильно провести самый трагичный день церковного года?

Статьи по теме

Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье