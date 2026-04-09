Расписание служб на Пасху в храмах Рязани

Традиционно в Пасхальную ночь в храмах Рязани пройдут богослужения. Они начнутся поздно вечером 11 апреля. Сама Пасха наступит 12 апреля. 7инфо публикует расписание служб.

В Христорождественском кафедральном соборе Рязанского кремля 11 апреля в 23:00 прочитают входные молитвы, в 23:15 начнётся Полунощница. В 00:00 состоится Крестный ход, который продолжит Пасхальная служба. Спасо-Преображенский храм Спаса-на-Яру (ул. Петрова, 14) приглашает верующих в 23:20 на Полунощницу, в 00:00 — на Крестный ход и Пасхальную Литургию. В храме отмечают, что исповедовать будут с 22:45.

В Борисо-Глебском кафедральном соборе (ул. Сенная, 32) в 22:30 начнётся исповедь, в 23:15 — Полунощница. Крестный ход проведут в 23:40. Затем последует праздничная Литургия. Николо-Ямской храм (ул. Циолковского, 8) приглашает верующих на исповедь к 22:00. В 23:20 начнётся Полунощница, в 23:45 — Крестный ход, продолжит который Пасхальная Литургия.

Епархиальное подворье в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского (ул.Татарская, 72) приглашает рязанцев на общую исповедь к 23:00. В 23:30 начнётся Полунощница, в 00:00 — Крестный ход и Литургия. В храме Покрова Пресвятой Богородицы (площадь Новаторов, 1А) в 22:30 начнётся общая исповедь, в 23:30 — Полунощница. В 00:00 верующих приглашают на крестный ход и последующую Пасхальную Литургию.

Александро-Невский храм (ул. Новосёлов, 33В) в 22:00 проведёт для верующих общую исповедь. В 23:30 начнётся Полунощница, продолжит которую в 00:00 крестный ход и Пасхальная утреня. В Вознесенском храме (ул. Вознесенская, 26а) с 22:00 прихожан начнут исповедовать, в 23:20 начнётся Полунощница. В 00:00 состоится Крестный ход, который продолжится Литургией.

Храм в честь иконы «Всецарица» (ул. Семашко, 3с2) также приглашает верующих присоединиться к молитве в Пасхальную ночь. В 22:30 начнётся общая исповедь, в 23:30 — Полунощница. В 00:00 верующие выйдут на крестный ход, вслед за которым начнётся Литургия. В храме Благовещения Пресвятой Богородицы (ул. Затинная, 58) в 22:00 состоится исповедь. В 23:00 начнётся Полунощница, а в 00:00 верующие выйдут на крестный ход. Его продолжит Пасхальная Литургия.

Храм Входа Господня в Иерусалим (ул. Скоморошинская, 6) приглашает верующих в 21:00 на исповедь, в 23:00 на Полунощницу и в 00:00 на Пасхальный крестный ход и Литургию. В храме Великомученицы Екатерины (ул. Маяковского, 48) в 23:00 верующих начнут исповедовать. В 23:20 начнётся Полунощница. В 00:00 проведут крестный ход и праздничную Литургию.

Что происходит на пасхальном богослужении

Пасха — главный праздник православных христиан. Ей предшествует долгий Великий пост и строгая Страстная неделя. А само праздничное богослужение длится несколько часов и состоит из нескольких частей. Рассказываем по порядку.

Пасхальная полунощница: тишина перед торжеством

Всё начинается примерно в 23:00. В храмах служат Полунощницу. Это размеренное чтение, которое стоит как бы на границе между великопостными и пасхальными богослужениями. Оно длится около получаса или чуть дольше — минут сорок. После полунощницы наступает самый любимый в народе момент — крестный ход. Сначала поют ещё тихие пасхальные песнопения. Люди идут вслед за крестом и обходят вокруг храма. Длительность крестного хода зависит от размера храма и территории, которую нужно обойти. Где-то это занимает больше времени, где-то меньше.

Когда крестный ход заканчивается, наступает торжественный момент. Звучат возношения и главный пасхальный тропарь: «Христос Воскресе!» С этого момента скорбь окончательно сменяется радостью.

Пасхальная утреня и литургия

Сразу после крестного хода начинается Пасхальная утреня. Она может идти с разной скоростью и длиться по-разному. Чаще всего это занимает от получаса до часа.

Затем служится Пасхальная Божественная Литургия. Она продолжается около часа. В это время люди остаются в храме. Они ждут освящения артоса — особого хлеба, который символизирует Воскресшего Христа. А в конце подходят поцеловать крест.

Утренняя служба для тех, кто не был ночью

Не все могут присутствовать на ночном богослужении. Кто-то стар и слаб здоровьем. Кто-то мал годами. А кому-то просто трудно выстоять долгую службу. Для таких людей утром повторяется Пасхальная Литургия. Она такая же, как и ночная. Так что те, кто не смог прийти вечером, ничего не теряют.

Пасхальная вечерня: тихая радость для немногих

Круг пасхальных богослужений завершается вечерней. В воскресенье вечером в храмах уже не так много людей. Это время для тех, кто боится пасхальной толчеи и большого скопления народа. Но при этом хочет почувствовать ту самую пасхальную радость — только более тихую и спокойную.

Вечерня в первый день Пасхи — это не конец праздника, а его начало. Ведь пасхальные богослужения будут повторяться каждый день всю следующую неделю — с понедельника по субботу. Светлая седмица только начинается.