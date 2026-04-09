Миронов потребовал проверить всю Россию, чтобы узнать, кто завышает тарифы ЖКХ и куда уходят деньги

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратился к Генеральной прокуратуре и Следственному комитету с требованием организовать массовые проверки региональных властей, управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций по всей стране. Поводом стал коммунальный скандал в Красноярском крае, сообщает пресс-служба партии.

Как отмечается в пресс-релизе, министр тарифной политики региона Александр Ананьев задержан по подозрению во взятке. Незадолго до этого прокуратура установила: управляющие компании края системно завышали тарифы — и делали это с ведома министерства. Итог: жителям насчитали лишних 2,3 миллиарда рублей. При этом министерство проигнорировало около 80 предписаний надзорного ведомства.

Реклама

Политик уверен — Красноярский край вряд ли исключение. «Счета за коммуналку в этом году удивили всю Россию», — заявил он. По словам Миронова, искусственное завышение тарифов и обман граждан недопустимы, а сам механизм формирования платежей должен стать полностью прозрачным. Это, по его словам, один из фундаментов доверия людей к государству.

Миронов также потребовал не просто наказать виновных, но и вернуть людям деньги. Управляющие компании и РСО обязаны произвести перерасчёт и отчитаться перед проверяющими органами о возврате всех переплат.