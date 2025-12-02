Новогодняя столица-2026
Вторник, 2 декабря, 2025
1.9 C
Рязань
Общество

Ночью в Рязани дружинники следят за общественным порядком

Анастасия Мериакри
Народные дружинники отряда «Рязанский казачий рубеж» организуют патрулирование в выходные и праздничные дни с целью оказания содействия правоохранительным органам в охране общественного порядка. Об этом сообщает администрация Рязани.

Дружинники следят за ситуацией на территории Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, в Кремлевском сквере и Соборном парке. Члены отряда проводят разъяснительную работу с гражданами о соблюдении установленных на территории региона ограничений.

В соответствии с действующим законодательством дружинники осуществляют информирование населения о повышении бдительности и готовности к действиям при чрезвычайных ситуациях.

