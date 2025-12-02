В Череповце умерла вдова нигерийского принца Наталья Веденина

На 59-м году жизни в Череповце умерла Наталья Веденина, широко известная как вдова принца Пауля Габриэля Сегуна Аджайи из Нигерии, пишет « Вологда-поиск ».

«Сегодня стало известно о смерти женщины. Причины не разглашаются», — говорится в публикации.

Веденину похоронили на 4-м городском кладбище Череповца рядом с могилой принца. Таким образом, она исполнила обещание остаться с ним навсегда.

О свадьбе россиянки и члена нигерийской королевской семьи стало известно несколько лет назад. Пара проживала в поселке Новые Углы, мужчина работал программистом на удаленке. В браке у них родились двое сыновей-близнецов — Даниэль и Дэвид.

Пауль умер в 2018 году во время отдыха в одном из ночных клубов Череповца. В 2024-м Наталья вновь вышла замуж — ее избранником стал Федор Поморов.