Следственное управление просит рязанцев о помощи

В Рязани продолжается расследование уголовного дела по факту убийства ветерана Великой Отечественной войны и его супруги. Тела погибших нашли 26 сентября 2019 года.

За ходом расследования следит руководитель регионального следственного управления Владимир Никешкин. Расследованием занимается следственно-оперативная группа. Вместе с рязанскими криминалистами над делом работают коллеги из Главного управления криминалистики (Криминалистический центр) СК России.

Следствие просит автовладельцев с видеорегистраторами, проживающих или проезжавших в районе рязанских улиц Новаторов, Костычева, Птицеводов, Зафабричная, и у кого сохранились записи за период с 20 по 27 сентября 2019 года обратиться в отдел криминалистики следственного управления по телефонам: 8(4912) 21-81-69, 8-910-904-11-75.