На главную Рязань Происшествия Следственное управление просит рязанцев о помощи
РязаньПроисшествия

Следственное управление просит рязанцев о помощи

В Рязани продолжается расследование уголовного дела по факту убийства ветерана Великой Отечественной войны и его супруги. Тела погибших нашли 26 сентября 2019 года.

За ходом расследования следит руководитель регионального следственного управления Владимир Никешкин. Расследованием занимается следственно-оперативная группа. Вместе с рязанскими криминалистами над делом работают коллеги из Главного управления криминалистики (Криминалистический центр) СК России.

Следствие просит автовладельцев с видеорегистраторами, проживающих или проезжавших в районе рязанских улиц Новаторов, Костычева, Птицеводов, Зафабричная, и у кого сохранились записи за период с 20 по 27 сентября 2019 года обратиться в отдел криминалистики следственного управления по телефонам: 8(4912) 21-81-69, 8-910-904-11-75.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Рязанская прокуратура требует аннулировать почти 60 браков

Момент жёсткого ДТП на Московском шоссе в Рязани попал на видео

В Рязани ребёнок получил смертельные травмы из охотничьего ружья