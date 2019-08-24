С добрым утром! Обзор новостей за 23 августа

Что интересного произошло в Рязани и области в минувшую пятницу?

В конце августа временно изменится расписание некоторых электропоездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях. Причина изменений расписания – ремонтные работы в Рыбном, а также на участке железной дороги Овражки – Донино. Работы будут проводиться с 25 августа по 1 сентября. В это время изменится время отправления и прибытия электричек. Кроме того, электрички и экспрессы, едущие из Рязани в Москву с 12.45 до 17.00 не будут останавливаться в Рыбном.

В Рязани прошла торжественная церемония возложения гирлянд и цветов к монументу Победы. 23 августа в России отмечали 76-летие завершения Курской битвы. Возложили цветы участник Курской битвы, полковник Владимир Григорьевич Кареев, губернатор Рязанской области Николай Любимов, представители правительства региона, администрации Рязанской области, Рязанской областной Думы, Рязанской городской Думы, а также юнармейцы, представители общественных организаций и другие почетные гости.

В пятницу прошло заседание Рязанского областного комитета «Победа». На повестке дня – вопрос о подготовке плана основных мероприятий по проведению Года памяти и славы в 2020 году. В муниципальных образованиях области состоятся акции, посвящённые началу контрнаступления советских войск 5 декабря 1941 года в Битве под Москвой. Кроме того, запланированы молодёжный проект «Читающий троллейбус», VII Межрегиональный фестиваль патриотической музыки имени А.В. Александрова «Песня Победы», слёт волонтерских отрядов на тему: «Исторический квест «900 дней мужества» и многое другое.

Кроме этого, в Рязанской области появится электронная Книга памяти. Над проектом будут работать как государственные, так и муниципальные библиотеки Рязанской области, с помощью студентов и волонтёров, которые будут работать удалённо и смогут внести информацию о каждом участнике – в базе 300 000 записей.

В Рязанской Торгово-промышленной палате подвели итоги Делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области», который проходил в Рязани с 15 по 17 августа. Мероприятие прошло в рамках «Форума древних городов». Президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева отметила, что участниками Делового форума в Рязани стали представители 22 государств и более 90 рязанских фирм. Было проведено более 400 встреч. По словам функционера, сотрудники рязанских компаний делали ставку на развитие сотрудничества с представителями Китая, Индии, постсоветских стран и Африки.

Накануне Дня шахтёра в школе Скопинского района провели акцию «Открытка шахтёру». В этом году профессиональный праздник отмечается 25 августа. Волонтёры Побединской школы посетили дома шахтёров, проживающих на территории посёлка, и вручили им праздничные открытки. Специалисты своего дела с радостью встретили школьников. Отметим, что посёлок Побединка в своё время создали шахтёры, поэтому для местных жителей 25 августа – праздник всего населённого пункта.

В центре Рязани изменят схему движения транспорта. Сообщается, что для снижения числа ДТП на этом участке планируется запретить левый поворот с Первомайского проспекта на улицу Чкалова. Изменения вступят в силу с 29 августа. В городе установят соответствующие дорожные знаки.

Портал ВашГород.ру подготовил статью, в которой рассказал о домах с привидениями в разных городах страны. Оказывается, есть такое место и в Рязани. Речь идёт о старой башне, закрывающей вход в подвал существовавшей ранее больницы у дома №15 на улице Горького. Якобы, там периодически видят призрачный силуэт мужчины, обходящий территорию. По мнению журналистов, это может быть признак бывшего главного врача больницы Александра Густавовича Смиттена, который при жизни часто обходил больничные корпуса.

По традиции РИА «7 новостей» предлагает вашему вниманию обзор культурных, спортивных и развлекательных мероприятий на выходные. Рязанцев и гостей города ждут Fitness Day в «Окской жемчужине, фестиваль «Рязанский караваец» в селе Кораблино, весёлое путешествие в Мультляндию в библиотеке на Почтовой, очередной этап всероссийских соревнований по Рыбатлону на озере Синец (6 км от Рязани в пронском направлении) и многое другое.