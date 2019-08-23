В Рязани обнаружили «дом с привидениями»

Портал ВашГород.ру подготовил статью, в которой рассказал о домах с привидениями в разных городах страны. Оказывается, есть такое место и в Рязани.



Речь идёт о старой башне, закрывающей вход в подвал существовавшей ранее больницы у дома №15 на улице Горького. Якобы, там периодически видят призрачный силуэт мужчины, обходящий территорию.



По мнению журналистов, это может быть признак бывшего главного врача больницы Александра Густавовича Смиттена, который при жизни часто обходил больничные корпуса.

