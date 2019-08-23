В Рязани утвердили основные мероприятия в Год памяти и славы

В пятницу, 23 августа, в Рязани прошло заседание Рязанского областного комитета «Победа». На повестке дня – вопрос о подготовке плана основных мероприятий по проведению Года памяти и славы в 2020 году. В заседании приняла участие зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова.

Иван Ушаков, и.о. министра по делам территорий и информационной политике Рязанской области, выступил с докладом о плане мероприятий, которые пройдут в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по регионе Анжелика Евдокимова рассказала о проекте «Аллея памяти».

После обсуждений комитет принял предварительный план проекта мероприятий, а также рекомендовал региональным министерствам внести свои предложения. Проект «Аллея памяти» решили включить в план мероприятий. План мероприятий необходимо утвердить до 1 октября 2019 года.