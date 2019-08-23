В Рязанской области появится электронная Книга памяти

В пятницу, 23 августа, на заседании Рязанского областного комитета «Победа» обсудили проект создания электронной книги памяти региона. С докладом вступила директор Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени М. Горького Наталья Гришина.

– Основой сайта будут данные, собранные рабочей группой. Данный ресурс позволит представить базу данных участников войны с возможностью поиска по определённым позициям – фамилии или году рождения, – сказала Наталья Гришина.

Над проектом будут работать как государственные, так и муниципальные библиотеки Рязанской области. С помощью студентов и волонтёров, которые будут работать удалённо и смогут внести информацию о каждом участнике – в базе 300 000 записей.

В данный момент создана «Дорожная карта», написано техническое задание для разработчиков сайта, готовятся шаблоны, разработаны инструкции по заполнению баз и алгоритмы, разработчики сайта приступили к работе.

На главной станице сайта будут размещены описание проекта, новостная лента, фото-, аудио- и видеоматериалы и форма обратной связи.

Пилотная версия сайта будет готова к январю 2020 года. Основные работы по созданию сайта завершатся к 15 апреля.