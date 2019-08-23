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Что посмотреть в Рязани в выходные

24 августа (суббота)

10.00 – One Fitness Day в «Окской жемчужине».
11.00 — Фестиваль «Рязанский караваец» в селе Кораблино.
11.00 – спектакль «Земляничная сказка» в театре кукол
12.00 – весёлое путешествие в Мультляндию в библиотеке на Почтовой.
12.00 – бесплатный мастер-класс «Подводный мир» в М5 Молл. Детям покажут технику создания объёмных подделок из бумаги.
13.00 – очередной этап всероссийских соревнований по Рыбатлону на озере Синец (6 км от Рязани в пронском направлении).
16.00 — 20.00 – день бездомных животных, большая выставка кошек и собак, ищущих дом, концерт, мастер-классы и ярмарка в Лесопарке.
16.00 – Открытый лекторий «Воздух». Лекция Ольги Котовой «Дизайн мышления» на Почтовой, 54.
17.00 – Открытый лекторий «Воздух». Лекция Дарьи Роговой «Как сделать креативный праздник своими силами» на Почтовой, 54.
17.00 – моноспектакль по поэзии Веры Павловой «Интимный дневник отличницы» от молодёжного театра «Предел» в «Фотодоме».
18.00 – музыкальный фестиваль «Классицизм» на Лыбедском бульваре.
21.00 – дискотека на льду в «Олимпийском».

25 августа (воскресенье)

11.00 – спектакль «Мойдодыр» в театре кукол
15.00 – Рязань мастеровая — фестиваль рязанских мастеров в Лесопарке
16.00 – Загадки города Паровилль — стимпанк-бал в ресторане «Небо»
16.00 – концертная программа «В гостях у оркестра» в музыкальном театре
18.00 – фестиваль брейк-данса и хип-хопа «Танцы против наркотиков» на Лыбедском бульваре.
18.00 – праздник «Яркие краски лета» в ЦПКиО.

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