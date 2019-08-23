В субботу пройдёт фестиваль «Рязанский караваец»

В субботу, 24 августа, у села Кораблино Рязанского района пройдёт IV агрофестиваль «Рязанский караваец».



Любой приехавший на фестиваль сможет поучаствовать в своеобразном квесте «От зерна до каравайца»: попробовать свои умения в косьбе, обмолоте зерна, потрудиться на мельнице, а ещё испечь свой блинчик и тут же его съесть. Караваец-квест включает в себя 9 интерактивных площадок.



Доехать до села Кораблино можно будет на автобусах №113, №123, №134 от автостанции «РПАП», а также на дополнительном транспорте от ТЦ «Глобус» с указателем «На фестиваль» в 10.00 и в 10.30. Стоимость проезда – 30 рублей.

