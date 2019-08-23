В Рязани продолжается подготовка к отопительному сезону

В четверг, 22 августа, а Рязани прошло расширенное заседание оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов и контролю за работой системы энерговодоснабжения Рязани. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

И.о. заместителя главы администрации Владимир Бурмистров поручил ускорить темпы оформления паспортов готовности в жилом фонде и держать на контроле сроки ремонта тепловых сетей. На сегодняшний день паспорта готовности получили 1 400 домов из 2 706 (55%) и 206 объектов социальной сферы из 222 (95%).

На заседании штаба обсудили готовность городских служб к предстоящему зимнему периоду, в частности, к уборке городских территорий от снега и наледи.

По информации дирекции благоустройства города, на балансе учреждения имеется 139 единиц техники. Для подбора и вывоза снега с дорог и улиц города сформировано 8 бригад. Обработку центральных улиц планируется осуществлять жидким реагентом 5 спецмашинами. Для обработки остальных улиц пескосоляной смесью планируется запустить 35 машин.

Советник вице-губернатора Рязанской области Владимир Арцыбашев обратил внимание, что управляющим компаниям необходимо качественно и своевременно убирать дворовые территории, а префектурам осуществлять строгий контроль за ними.

– В прошлом году вы с этой задачей не справились, – подчеркнул он, – нельзя допустить повторения такой ситуации в наступающем осенне-зимнем сезоне, – отметил Владимир Арцыбашев.

Владимир Бурмистров проинформировал о личной ответственности каждого руководителя структурных подразделений, а в случае некачественного выполнения работ, предложил привлечь чиновников непосредственно к уборке снега.