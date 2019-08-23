На главную Органы власти Администрация В Рязани продолжается подготовка к отопительному сезону
Органы властиАдминистрацияРязаньОбщество

В Рязани продолжается подготовка к отопительному сезону

В четверг, 22 августа, а Рязани прошло расширенное заседание оперативного штаба по подготовке к отопительному сезону 2019-2020 годов и контролю за работой системы энерговодоснабжения Рязани. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

И.о. заместителя главы администрации Владимир Бурмистров поручил ускорить темпы оформления паспортов готовности в жилом фонде и держать на контроле сроки ремонта тепловых сетей. На сегодняшний день паспорта готовности получили 1 400 домов из 2 706 (55%) и 206 объектов социальной сферы из 222 (95%).

На заседании штаба обсудили готовность городских служб к предстоящему зимнему периоду, в частности, к уборке городских территорий от снега и наледи.

По информации дирекции благоустройства города, на балансе учреждения имеется 139 единиц техники. Для подбора и вывоза снега с дорог и улиц города сформировано 8 бригад. Обработку центральных улиц планируется осуществлять жидким реагентом 5 спецмашинами. Для обработки остальных улиц пескосоляной смесью планируется запустить 35 машин.

Советник вице-губернатора Рязанской области Владимир Арцыбашев обратил внимание, что управляющим компаниям необходимо качественно и своевременно убирать дворовые территории, а префектурам осуществлять строгий контроль за ними.

– В прошлом году вы с этой задачей не справились, – подчеркнул он, – нельзя допустить повторения такой ситуации в наступающем осенне-зимнем сезоне, – отметил Владимир Арцыбашев.

Владимир Бурмистров проинформировал о личной ответственности каждого руководителя структурных подразделений, а в случае некачественного выполнения работ, предложил привлечь чиновников непосредственно к уборке снега.

Загрузка...

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

В Рязани продолжается подготовка к отопительному сезону

В субботу пройдёт фестиваль «Рязанский караваец»

Что посмотреть в Рязани в выходные

Увековечения достойный

В Скопинском районе мотоциклист пострадал при падении в кювет

Подведены итоги Делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области»

В Рязанской области появится электронная Книга памяти

В Рязани утвердили основные мероприятия в Год памяти и славы

В голубцах рязанского производства обнаружили Listeria monocytogenes

Аркадий Фомин провёл личный приём граждан

Названа средняя зарплата менеджера по развитию в Рязани

«Ростелеком» развернул бесплатный Wi-Fi на «Спасской башне»

Рязанцы возложили цветы к Вечному огню

Суд запретил засыпать «Дикую утку» в Рязани

Следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины на пожаре в Рязани

В Рязани водитель сбил ребёнка и скрылся с места ДТП

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани состоялся концерт в честь Дня защитника Отечества

В Рязани открылся Центр изучения китайского языка и культуры

В День России в Рязани изменится схема движения транспорта