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В Рязани провели опрос: может ли один родитель воспитать счастливого ребёнка

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 900 жителей Рязани и выяснили, может ли одинокий родитель вырастить счастливого ребёнка.

10% опрошенных уверены, что родитель-одиночка сумеет воспитать полноценного и счастливого ребенка: «Однако, одному все равно будет сложно. Человеку необходима колоссальная сила духа и обязательно поддержка родных и близких,» — заметила Галина.

39% участников опроса считают, что воспитание полноценных детей одним родителем возможно в том случае, если девочку воспитывает мать, а мальчика — отец. К такому выводу опрошенные в основном склоняются по причине эмоциональных и физических особенностей человека.

Категорически отрицают полноценность неполной семьи 42% респондентов. Отвечавшие уверены: личность ребёнка не может быть сложена корректно без участия обоих родителей, ведь мать не может выполнить роль отца, а отец — никогда не заменит мать. Это ущемляет формирующуюся в процессе взросления психику ребёнка.

Оставшиеся участники опроса не определились с ответом. Большинство из них уверены, что счастье лежит в руках самого ребёнка, а роль родителя-наставника может исполнить в жизни детей даже школьный преподаватель.

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