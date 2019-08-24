В Сасове отметили День флага

22 августа День государственного флага России в городе Сасово отметили необычной акцией. Большое полотно с российским триколором растянули партийцы, активисты «Молодой Гвардии Единой России», работники культуры, участники художественной самодеятельности на площади перед Муниципальным культурным центром. Для детей и подростков была подготовлена и проведена интерактивная программы «История великой страны».

В этот день для жителей и гостей города коллективом Муниципального культурного центра была подготовлена праздничная концертная программа. Всех собравшихся с праздником поздравила заместитель секретаря местного отделения Партии «Единая Россия» Елена Фролова.

Она отметила, что День Российского флага – это праздник всех поколений россиян, дань уважения истории великой страны. Этот праздник вызывает в нас чувство гордости за свою великую страну, за наших соотечественников. Елена Петровна пожелала всем жителям здоровья , мирного неба над головой и процветания нашей великой Родине.

В концерте прозвучали песни о просторах и красоте России, которые подарили зрителям солисты и самодеятельные коллективы Муниципального культурного центра: Валерия Шилкина, Анастасия Фомина,Александр Федоров, хор ветеранов им.А.П.Аверкина, дуэт танцевальной студии «Креатив» в составе Валентины Гетманской и Кирилла Жилкина.

Финальным аккордом стала яркая композиция «Россия», в исполнении Народного коллектива Рязанской области ансамбля «Звонница».