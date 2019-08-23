Подведены итоги Делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области»

В пятницу, 23 августа, в Рязанской Торгово-промышленной палате подвели итоги Делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области», который проходил в Рязани с 15 по 17 августа. Мероприятие прошло в рамках «Форума древних городов».

Президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева отметила, что участниками Делового форума в Рязани стали представители 22 государств и более 90 рязанских фирм. Было проведено более 400 встреч. По словам функционера, сотрудники рязанских компаний делали ставку на развитие сотрудничества с представителями Китая, Индии, постсоветских стран и Африки.

Гусева сообщила, что в ходе форума представители рязанских фирм сумели достичь предварительные договоренности о сотрудничестве сразу с несколькими иностранными организациями. К примеру, ООО «Русский холод» будет поставлять свою продукцию в Болгарию, также планируется построить на территории этой страны российское предприятие по производству замороженных полуфабрикатов. ГК «Фабрикант» достиг предварительного соглашения с сотрудниками Карагандинского завода металлоизделий (Казахстан) о поставках мебели и металлических изделий. Вьетнамские коллеги заинтересовались акварелью и пластилином, которые предлагает компания «Рельеф-центр». Теперь рязанская фирма решает с вьетнамцами вопросы налаживания поставок продукции. 18 августа 40 представителей иностранных фирм посетили ООО «Русская кожа».

Высокопоставленными гостями нашего региона во время деловых встреч были чрезвычайный и полномочный Посол Республики Уганда в РФ господин Джонсон Агара Олва и чрезвычайный и полномочный Посол Республики Гана в РФ госпожа Охенеба д-р Лесли Опоку-Варе. Зарубежные партнёры отметили высокий уровень организации форума в Рязани и заявили, что нацелены на продолжение и улучшение экономического сотрудничества с Рязанской областью. Встречу с послами провёл губернатор Николай Любимов. По итогам переговоров глава области заявил, что партнёры собираются открыть логистические склады рязанских партнёров на территории Восточной и Западной Африки, также Рязанская область намерена продвигать нашу продукцию по всей территории африканского континента. Важно отметить также, что послы встретились с руководством Рязанского государственного медицинского университета для обсуждения увеличения количества иностранных студентов из Ганы и Уганды.

Всего около 8 компаний заявили о том, что они готовы заключить предварительные договоры о сотрудничестве. Теперь идёт работа, направленная на подписание контрактов с зарубежными партнёрами. Начата техническая проработка логистики, сертификации, обсуждаются цены, детали сделок, условия.