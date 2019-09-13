Рязанских железнодорожников будут судить за хищение топлива

В Рязани суд рассмотрит уголовное дело в отношении машиниста тепловоза и его помощника, обвиняемых в попытке хищении топлива. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского ЛО МВД России на транспорте.



В ходе следствия установлено, что злоумышленники заранее подогнали автомобиль одного из них к лесополосе на окраине Ряжска. Затем подъехали к этому месту на локомотиве и слили 100 литров солярки в канистры. Когда мужчины грузили топливо в машину, они были задержаны сотрудниками полиции Рязанского ЛО МВД России на транспорте с поличным.



В ближайшее время уголовное дело рассмотрит суд.

