Рязанцы несколько месяцев похищали дизельное топливо из трубопровода

В Рязанском районе несколько месяцев похищали дизельное топливо из магистрального трубопровода. По факту инцидента возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СУ СК РФ по Рязанской области.

Следствие установило, что с сентября по ноябрь прошлого года несколько рязанцев совершили незаконную врезку в магистральный нефтепродуктопровод в Рязанском районе. Злоумышленники похитили более 6 тонн дизельного топлива. Повреждение нефтепровода привело к его некорректной работе, ущерб оценили в 65 000 рублей.

По факту повреждения возбуждено уголовное дело по статье «Повреждение магистрального нефтепродуктопровода, совершенное группой лиц по предварительному сговору» (п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 215.3 УК РФ).

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых. Расследование продолжается.

Следком напоминает, что преступная деятельность, связанная с хищением топлива, может повлечь за собой тяжкие последствия – до 8 лет лишения свободы.

