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Рязанцы могут принять участие в забеге в честь Дня физкультурника

В пятницу, 9 августа, на Лыбедском бульваре в Рязани состоится легкоатлетический забег, посвящённый 80-летию празднования Дня физкультурника.

Принять участие в нём могут дети и подростки в возрасте от шести до пятнадцати лет. Для участия необходимо подать заявку в управление по физической культуре и массовому спорту до 18.00 7 августа по электронной почте: [email protected] или по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, д. 35, каб. 204, тел. 25-51-36.

Стар забега будет дан в 18.30. Победители и призеры соревнований в восьми возрастных группах будут награждены грамотами и призами.

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