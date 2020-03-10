Рецидивист напал на пожилую женщину и пытался изнасиловать

В Касимовском районе взят под стражу ранее неоднократно судимый 43-летний местный житель. Мужчину подозревают в грабеже и покушении на изнасилование. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.



По версии следствия, преступление нетрезвый мужчина совершил вечером в пятницу, 6 марта. Он пришёл в дом к своей 67-летней односельчанке и предложил ей купить бруски. Когда женщина отказалась, он напал на неё и стал требовать денег. Избив соседку, рецидивист забрал у неё 1400 рублей, телефон, после чего попытался изнасиловать. Правда, после того, как женщина начала кричать, мужчина испугался и сбежал.



Со своим обидчиком пострадавшая знакома не была, так как он только недавно вернулся после очередной отсидки. Тем не менее, личность подозреваемого правоохранители установили быстро. Его задержали по «горячим следам».



Сейчас расследование уголовного дела продолжается.

