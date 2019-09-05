Разыскиваются очевидцы наезда на пешехода в Рязани

Сотрудники ГИБДД просят откликнуться очевидцев наезда на пешехода на улице Зубковой в Рязани. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.



Напомним, ДТП случилось поздно вечером в понедельник, 2 сентября. Мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе сбил автомобиль «Шевроле Ланос» под управлением 47-летнего жителя Рязани.



От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Его личность до сих пор не установлена.



Всех, кто может что-либо сообщить по факту ДТП, просят звонить по телефону: (4912)29-97-56. Также можно подойти лично по адресу: Рязань, улица Фирсова, 12 корпус 1.

