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Разыскиваются очевидцы наезда на пешехода в Рязани

Сотрудники ГИБДД просят откликнуться очевидцев наезда на пешехода на улице Зубковой в Рязани. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.

Напомним, ДТП случилось поздно вечером в понедельник, 2 сентября. Мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе сбил автомобиль «Шевроле Ланос» под управлением 47-летнего жителя Рязани.

От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. Его личность до сих пор не установлена.

Всех, кто может что-либо сообщить по факту ДТП, просят звонить по телефону: (4912)29-97-56. Также можно подойти лично по адресу: Рязань, улица Фирсова, 12 корпус 1.

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