Раскрыть убийство помогла генетическая экспертиза

Раскрыть убийство в селе Ямбирно Шацкого района помогла генетическая экспертиза. Об этом сообщается в сюжете телеканала «Город».



Сообщается, что мужчина и женщина, которые фактически не имеют постоянного места жительства, проезжая на попутках через Рязанскую области, заехали в гости к своему знакомому. Во время застолья между мужчина произошла ссора и гость зарезал хозяина. После этого убийца поджёг дом, и пара уехала с территории области.



Преступление было совершено в условиях неочевидности. Раскрыть его получилось после того, как была найдена одежда подозреваемой. Задержали подозреваемых в Тульской области.

