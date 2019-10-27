На пожаре в Рязанской области погибли трое маленьких детей

Стали известны подробности гибели детей на пожаре в Рязанской области

На месте пожара в жилом доме в Рязанской области обнаружены трое погибших детей. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.



Пожар произошёл в селе Сановка Шиловского района в ночь на воскресенье, 27 октября. После тушения в дом были обнаружены тела двух девочек 2015 и 2019 годов рождения и их брата 2018 года рождения.



По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На месте работают следователи, также в Шиловский район приехал руководитель регионального следственного управления СК РФ Владимир Никешкин.



Ход расследования находится на контроле у руководства следственного управления.

