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На пожаре в Рязанской области погибли трое маленьких детей

Стали известны подробности гибели детей на пожаре в Рязанской области

На месте пожара в жилом доме в Рязанской области обнаружены трое погибших детей. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК РФ.

Пожар произошёл в селе Сановка Шиловского района в ночь на воскресенье, 27 октября. После тушения в дом были обнаружены тела двух девочек 2015 и 2019 годов рождения и их брата 2018 года рождения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по  ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). На месте работают следователи, также в Шиловский район приехал руководитель регионального следственного управления СК РФ Владимир Никешкин. 

 Ход расследования находится на контроле у руководства следственного управления.

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