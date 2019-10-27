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Стали известны подробности гибели детей на пожаре в Рязанской области

Прокуратура Рязанской области сообщила подробности ЧП в селе Сановка Шиловского района, в результате которого погибли трое детей.

Напомним, после пожара в жилом доме на месте происшествия были обнаружены трупы двух девочек и мальчика, 2015, 2019 и 2018 годов рождения.

По данным прокуратуры, дети проживали в Рязани. Их родителям, а также знакомой с двумя несовершеннолетними детьми удалось спастись. 

Возбуждено  уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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