Стали известны подробности гибели детей на пожаре в Рязанской области

Прокуратура Рязанской области сообщила подробности ЧП в селе Сановка Шиловского района, в результате которого погибли трое детей.



Напомним, после пожара в жилом доме на месте происшествия были обнаружены трупы двух девочек и мальчика, 2015, 2019 и 2018 годов рождения.



По данным прокуратуры, дети проживали в Рязани. Их родителям, а также знакомой с двумя несовершеннолетними детьми удалось спастись.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

