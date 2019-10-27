Чем запомнилась рязанцам последняя тёплая неделя октября?Instagram-обзор.

На следующей неделе синоптики обещают нам сильное похолодание. Давайте посмотрим, чем запомнилась рязанцам последняя теплая неделя октября. Самые яркие события попали в наш Instagram-обзор.

Коллектив Рязанского русского народного хора отправился покорять Германию. —

— Рязанский русский народный хор им. Е.Попова отправился в Берлин! Наш коллектив впервые приглашен к участию в масштабном международном проекте «Русские сезоны». 26 и 27 октября артисты представят программу «Сердце России» в Российском доме науки и культуры, в столице Германии – сообщение было опубликовано в инстаграм-аккаунте Рязанской филармонии.

Основатель Рыбатлона Дмитрий Беляев с друзьями выбрался на пикник на свежем воздухе и успел насладиться последними теплыми деньками.

-Урвать погожий денёк на Оке! Рыбы не поймали, но кайф поймали, — написал он под фото.

Лидия Родина вместе с дочкой посетила концерт Валерия Кипелова с оркестром.



-Кипелов в городе! Когда я предложила Злате сходить на концерт Кипелова, она сказала: «Конечно, я хочу послушать свои колыбельные». У девчат культурный отдых, — написала она в посте.

Александр Шерин с командой вышел на очередной субботник.



-Рязань, посёлок Дягилево, парк 26.10.2019. Субботник. ЛДПР за порядок! — прокомментировал депутат Государственной думы.

На этой неделе в Рязань приезжал Эдуард Лимонов. На творческом вечере писатель рассказал о своём большом путешествии в разные страны.

Футбольный клуб «Рязань» вырвал победу у своих соперников из Калуги.

-Молодцы парни! Эта победа нужна была, как воздух. ФК «Калуга» — ФК «Рязань» — 2:3. Ура!