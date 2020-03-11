Мошенники начали рассылать письма от правительства Рязанской области

Мошенники начали рассылать письма от имени заместителя председателя правительства Рязанской области. В них они просят оказать финансовую помощь для проведения социально-ориентированных программ. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.



В полиции отметили, что такие письма правительство Рязанской области не рассылало.



– Полицейские установили, что письма с просьбой об оказании благотворительной помощи разослали злоумышленники с целью совершения мошенничества, – говорится в сообщении пресс-службы УМВД.



Сейчас правоохранители проводят проверку. Всех, кому поступят такие письма, просят сообщить об этом по телефону 02 (102/112 – с мобильных операторов).

