89-летнему рязанцу дважды за год вернули возможность ходить

Хирурги Больницы скорой медицинской помощи Рязани дважды за четыре месяца провели операции на ноге 89-летнему пациенту после переломов бедра. Оба раза мужчина смог восстановить способность к самостоятельному передвижению.

Пациент впервые поступил в Первое травматологическое отделение БСМП в январе 2026 года с переломом шейки бедра. Врачи провели эндопротезирование тазобедренного сустава, после чего мужчина вернулся к нормальной жизни.

Спустя несколько месяцев пациент вновь попал в больницу. При падении он сломал другую ногу — диагностирован вертельный перелом бедра.

— Прошло меньше суток с момента получения травмы до того момента, как мы ему сделали операцию и установили пациенту штифты, — рассказал заведующий отделением, врач-травматолог-ортопед Дмитрий Бубякин.

Специалисты использовали интрамедуллярные фиксаторы — штифты, которые вводятся в костномозговой канал бедренной кости для стабилизации костных отломков и правильного сращения. В настоящее время мужчина выписан из больницы в удовлетворительном состоянии. После реабилитации он снова сможет ходить самостоятельно.

По словам Дмитрия Бубякина, отделение работает по федеральной программе «48 часов». Она предусматривает обследование и хирургическое лечение пациентов старше 60 лет в первые двое суток с момента поступления.

— Мы еще в условиях приемного отделения проводим их максимально быстрое и тщательное обследование — берутся необходимые анализы, применяются рентгенологические методы исследования. Проводятся консультации со смежными специалистами, потому что, как правило, это пациенты с сопутствующими патологиями, — пояснил врач.

В отделении используются отечественные импланты. По данным медиков, риск осложнений при таких операциях минимален.

Пожилые пациенты в Первом травматологическом отделении — не редкость. Рекордной по возрасту стала 101-летняя женщина. Ей установили гамма-штифт, и на следующий день, уже в возрасте 102 лет, она покинула больницу самостоятельно.