Жительницу Сапожковского района обвинили в обналичивании 96 тысяч рублей

Прокурор Сапожковского района Елена Бурмистрова утвердила обвинительное заключение в отношении 20-летней местной жительницы по статье «неправомерный оборот средств платежей» (часть 4 статьи 187 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

По данным следствия, в ноябре 2025 года обвиняемая передала неизвестным лицам реквизиты своего банковского счёта и личные данные. На её счёт поступило более 96 тысяч рублей. Полученные средства она перевела на счета третьих лиц и получила комиссионные за участие в схеме. Обвиняемая являлась клиентом нескольких кредитных организаций, что позволяло использовать её счета для незаконных транзакций.

Следствие установило, что женщина действовала без законных оснований — деньги ей не принадлежали и были получены от неустановленных лиц.

За инкриминируемое преступление предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей. Уголовное дело направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Справка: статья 187 УК РФ предусматривает ответственность за использование банковских счётов для обналичивания или легализации денежных средств. Граждане, предоставляющие свои реквизиты мошенникам, становятся соучастниками преступления.