США впервые за 38 лет применили это оружие для захвата иранского судна

Американский эсминец Spruance применил палубную артиллерию при захвате иранского танкера Touska. Это первый случай использования такого оружия ВМС США с 1988 года, сообщает портал The War Zone. Эсминец обстрелял иранское грузовое судно из 127-миллиметровой пушки Mark 45. Последний раз американские военные применяли палубную артиллерию в 1988 году в ходе операции «Богомол» против иранского фрегата Joshan.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, орудие использовали не для потопления судна, а для устрашения экипажа. Такие пушки устанавливают на фрегатах, корветах и эсминцах — они предназначены для обстрела береговой линии и незащищённых кораблей.

«Если бы судно хотели затопить, применили бы противокорабельные ракеты. Пушка должна была повлиять на команду и вынудить её сдаться без сопротивления, что в определённой степени и было достигнуто», — заявил Кнутов aif.ru.

Эксперт пояснил, что снаряды били по надстройке, а не по корпусу — попадание в борт могло пробить танкер и вызвать разлив нефти. Взрыв в надстройке делает управление кораблём невозможным, но не топит само судно.

Кнутов привёл аналогичный пример с участием российских ВКС. В 2021 году Су-24 сбросил бомбу по курсу британского корабля у берегов Крыма — на некотором расстоянии от него. После предупредительного взрыва британский военный корабль покинул территориальные воды России.

«Подобные акции — это акции предупреждения, они играют определённую роль для того, чтобы избежать тяжёлых последствий», — подчеркнул эксперт.

В результате обстрела иранский танкер остановился. На борт высадился американский десант, судно было захвачено.