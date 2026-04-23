«Спартак» сегодня сыграет с «Краснодаром», болельщиков ждут автограф-сессии с легендами

Футбольный клуб «Спартак» (Москва) примет «Краснодар» в матче 26-го тура МИР РПЛ сезона-2025/2026. Встреча на «ЛУКОЙЛ АРЕНЕ» начнётся 23 апреля в 19:45 (мск), трансляция пройдёт в прямом эфире на телеканале «Матч!».

Как сообщает пресс-служба клуба, вход на территорию арены откроется в 17:45 — за два часа до начала игры. Организаторы рекомендуют болельщикам приходить заранее.

С 18:00 до 19:00 на стадионе пройдут автограф-сессии. Защитник основного состава «Спартака» Кристофер Ву встретится с фанатами в зоне лож на трибуне А. Легенды красно-белых Олег Романцев и Егор Титов будут в шатре Альфа-Банка на трибуне В, там же, в доме Melke, — Андрей Тихонов. Актёр Дмитрий Миллер проведёт автограф-сессию в зоне Okko на трибуне А.

Посетить автограф-сессии смогут болельщики, чьи билеты соответствуют указанным секторам.

С 18:30 для зрителей выступит диджей Мария Романовская.