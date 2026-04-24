Новую группу альпинистов накрыло лавиной на смертоносной горе Мунку-Сардык

Группу из четырех альпинистов накрыло лавиной на бурятской горе Мунку-Сардык, где несколько дней назад погибли три человека, пишет SHOT .

По предварительным данным, сход снежной массы произошел в пятницу в начале десятого на перевале 26-го Партийного Съезда. Туда уже выдвинулись спасатели.

«Под снегом оказались минимум четыре человека, по словам очевидцев. Их состояние пока неизвестно», — говорится в публикации.

Это уже второе ЧП на этом пике за неделю. Группа из 15 человек, приехавшая из Красноярска, вышла на маршрут к пику Мунку-Сардык 18 апреля и должна была вернуться в среду. Ночью во вторник несколько участников добрались до дороги и оставили записку в кафе о гибели троих, после чего вернулись к месту происшествия.

Владелец же кафе утром передал сообщение правоохранителям, после чего к туристам выдвинулся отряд спасателей. По одной из версий, причиной трегедии стал камнепад, по другой — порвавшаяся сцепка.

Мунку-Сардык — гора в Бурятии, расположенная в Окинском районе на границе с Монголией. Ее высота составляет 3492 метра. Она уступает только Эльбрусу и Белухе.