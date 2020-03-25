Командир рязанской военной части вымогал деньги у подчинённого

-

Рязанский гарнизонный военный суд признал полковника Александра Иваницкого виновным в покушении на мошенничество. Об этом сообщает «КП Рязань».

Иваницкий – командир военной части №98531. Со своего подчинённого он требовал полмиллиона рублей, чтобы уладить негативные для него последствия от проверки военной прокуратуры. Офицер обратился в ФСБ, в итоге полковника задержали в кафе при передаче денег.

В ходе следствия Александр Иваницкий вину признал, суд рассматривал дело в особом порядке. В качестве наказания полковнику назначен штраф в 150 тысяч рублей. После выплаты денег, он сможет продолжить военную службу.

