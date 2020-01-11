«Элекс-Фаворит» выиграл в первом матче в Липецке

В субботу, 11 января, «Элекс-Фаворит» (сборная Рязанской области) провёл первый матч очередного тура Первенства СФФ «Центр» по мини-футболу. В Липецке команда из Рязани обыграла местный клуб ЛГТУ – 5:2.



На матч рязанцы прибыли практически к самому началу игры.



– Выехали в 11 часов, заранее, но все карты спутал снегопад, – рассказал генеральный директор клуба Виталий Громов. – Около Липецка практически встали, так как впереди не могли ехать фуры. В итоге пришлось объезжать их чуть ли не по обочине. Добирались почти шесть часов, для нас это своеобразный рекорд.



Тем не менее, активнее в дебюте встречи выглядели именно гости. Счёт открыл Дмитрий Васин, через некоторое время он же выдал хорошую передачу Дмитрию Комарову, после которой тот удвоил преимущество. Рязанцы имели несколько великолепных шансов, чтобы забить третий мяч, но пропустили сами. Правда, ещё до перерыва Илья Ловыгин всё же забил третий мяч.



Во втором тайме шла жёсткая мужская борьба, что называется – до гола. Забили его рязанцы. Хозяева за несколько минут до конца выпустили вместо вратаря полевого игрока, забить не сумели, а Руслан Мурашкин отправил мяч в пустые ворота. На последней минуте команды обменялись голами – сначала забили липчане, а затем Андрей Макарочкин со своей половины попал в пустые ворота. Итог встречи – 5:2 в пользу рязанцев.



Второй матч будет сыгран завтра. Есть вероятность, что в нём не сможет принять участие Дмитрий Комаров. В начале второго тайма он почувствовал боль в ноге и продолжить встречу не смог.

