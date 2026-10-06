Наставник Захара Петрова Владимир Клинов получил звание заслуженного тренера России после 50 лет работы

Тренеру-преподавателю спортивной школы «Лидер» из Касимовского округа Владимиру Клинову присвоили почетное звание «Заслуженный тренер России». Соответствующий приказ Минспорта России подписан 5 октября 2026 года.

Владимир Клинов с юных лет занимался греблей на байдарках и каноэ. Тренером он работает более полувека.

Специалист неоднократно становился лучшим тренером Рязанской области. Сейчас Клинов преподает в ГАУ ДО СШОР «Лидер» в Касимовском округе.

За годы работы Владимир Клинов подготовил одного заслуженного мастера спорта, пять мастеров спорта международного класса и 40 мастеров спорта. Более 500 его воспитанников выполнили норматив кандидата в мастера спорта.

Около 65 учеников тренера становились победителями и призерами первенств, кубков и чемпионатов России, Европы и мира.

Среди воспитанников Владимира Клинова — Захар Петров, участник Олимпийских игр 2024 года в Париже и шестикратный чемпион мира по гребле на байдарках и каноэ.

Почетное звание «Заслуженный тренер России» Клинову присвоено приказом от 5 октября 2026 года № 334-нг.