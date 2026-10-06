Фото: https://vk.ru/hcryazan_official
Спорт

Главный тренер ХК «Рязань-ВДВ» отстранен от работы

Анастасия Мериакри
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Руководство хоккейного клуба «Рязань-ВДВ» приняло решение о серьезных изменениях в тренерском штабе и управленческой структуре команды. Причиной реорганизации стали неудовлетворительные результаты коллектива в текущем регулярном чемпионате.

От своей должности отстранен главный тренер команды Владимир Гусев. Вместе с ним клуб покидает и тренер по нападающим Роман Козлов. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Пархоменко, которому предстоит в кратчайшие сроки стабилизировать игру команды и исправить турнирное положение.

Клуб также покинул генеральный менеджер Виталий Кудрин. Его место на посту генерального менеджера занял Роман Годес.

Значимым кадровым решением стало назначение Сергея Касьянова на должность заместителя директора по работе с профессиональными командами. Для рязанского хоккея это знакомое имя: ранее Касьянов уже работал в системе ХК «Рязань-ВДВ», куда пришел в июне 2025 года на аналогичную должность.

Именно под его руководством команда успешно решала турнирные задачи: в сезоне 2025/26 «Рязань-ВДВ» обеспечила себе участие в плей-офф Высшей хоккейной лиги и дошла до четвертьфинала. До прихода в Рязань Сергей Касьянов на протяжении 13 лет возглавлял ХК «Тамбов», который под его управлением дважды становился победителем ВХЛ-Б, а в 2018 году успешно вышел на уровень ВХЛ.

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