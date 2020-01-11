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Рязанцам посоветовали, что делать, если в маршрутке дважды сняли деньги за проезд

В администрации Рязани посоветовали обращаться в управление транспорта, если с вас дважды сняли деньги за проезд в маршрутке.

Напомним, ранее жительница города пожаловалась, что дважды оплатила за проезд в маршрутке №85. Сначала водитель сообщил ей, что карта УмКА не сработала, затем она заплатила уже с банковской карты. В итоге оказалось, что проезд оплачен дважды.

Если вы оказались в такой ситуации, приходите в городское управление транспорта. Не забудьте номера карт, с которых произошло списание. Если оператор АСОП подтвердит факт оплаты, чиновники обратятся к перевозчику, работающему на маршруте. С водителям проведут разъяснительную работу, а вам вернут деньги.

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