На главную Новости Рязани

Рязанцы могут принять участие в акции по раздельному сбору вторсырья

Каждую субботу рязанцы могут принять участие в акции по раздельному сбору вторсырья. Об этом сообщает ТКР

Сегодня акция прошла впервые в этом году. По субботам в разных частях города Рязанский экологический альянс организует площадки, где принимают бумагу, картон, пластик, металл, стекло, батарейки и электролом. В акции может участвовать любой желающий, а добровольцы расскажут об основных правилах сортировки.

В первую субботу месяца сдать вторичное сырьё можно у отделения почты на Грибоедова, во вторую –  напротив РГРТУ, в третью – за остановкой Таможня, а в конце месяца – в Дашково-Песочне. 

Организатор движения раздельного сбора мусора экологического рязанского альянса Ирина Куликова уверена, что ничего сложного в сортировке нет, главное –  начать, и надеется, что такие акции помогут горожанам добиться централизованного сбора мусора во дворах.

Загрузка...
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: info@7info.ru Реклама: sale@7info.ru Техподдержка: adm@7info.ru Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: info@7info.ru

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Привязал тросом к машине и возил по лесу: рязанский охотник пожаловался на охотинспектора

В Рязанской области объявлено второе метеопредупреждение за сутки

«Элекс-Фаворит» выиграл в первом матче в Липецке