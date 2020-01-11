Каждую субботу рязанцы могут принять участие в акции по раздельному сбору вторсырья. Об этом сообщает ТКР.



Сегодня акция прошла впервые в этом году. По субботам в разных частях города Рязанский экологический альянс организует площадки, где принимают бумагу, картон, пластик, металл, стекло, батарейки и электролом. В акции может участвовать любой желающий, а добровольцы расскажут об основных правилах сортировки.



В первую субботу месяца сдать вторичное сырьё можно у отделения почты на Грибоедова, во вторую – напротив РГРТУ, в третью – за остановкой Таможня, а в конце месяца – в Дашково-Песочне.



Организатор движения раздельного сбора мусора экологического рязанского альянса Ирина Куликова уверена, что ничего сложного в сортировке нет, главное – начать, и надеется, что такие акции помогут горожанам добиться централизованного сбора мусора во дворах.

