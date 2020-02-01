Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»

РИА «7 новостей» представляет обзор новостей из разных уголков Рязанской области.

На берегу реки в Ряжском районе найден труп. Кроме того, на пожаре в Ряжском районе погибли супруги.

У 84-летней жительницы Касимовского района украли деньги.

Жительница Рыбновского района пожаловалась Андрею Макарову на качество питьевой воды. В Рыбновском районе вынесли приговор 33-летнему иностранному гражданину, изнасиловавшему 70-летнюю женщину. Сотрудники СК РФ провели Урок мужества для воспитанников Рыбновской школы-интерната.

Житель Ухоловского района ответит за спаивание 14-летней девочки.

Елена Митина провела личный прием граждан в Милославском районе.

В городе Сасово мужчина хотел зарезать сына-подростка. Жителя Сасова подозревают в убийстве знакомого. Главу рязанского поселения Сасовского района задержали пьяным за рулём.

В Шиловском районе рецидивист обокрал стоматолога, к которому пришёл с зубной болью.

Жители Шацкого района обсудили социальные вопросы с депутатом Рязанской облдумы.

В Скопинском районе состоялось заседание Думы муниципального образования. В Скопинском районе в результате ДТП пострадал житель Тамбова. В Скопинском районе остановили автомобиль с 10 пассажирами.

В Спасском районе пропал мужчина.

На пожаре в Сараевском районе погиб инвалид.

В Путятинском районе мужчина украл оградки с могил ветерана ВОВ и войны в Афганистане.