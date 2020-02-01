У 84-летней жительницы Рязанской области украли деньги

В Касимовском районе полицейские раскрыли кражу 15 тысяч рублей из дома 84-летней жительницы деревни Макеенки. Об этом сообщил сайт УМВД России по Рязанской области.



Пожилая женщина сообщила в полицию о пропаже денег, при этом окна и двери её дома оказались целы. Деньги пенсионерка хранила в конверте, лежавшем под скатертью на столе.



В доме есть два выхода – один со стороны улицы, второй со стороны приусадебного участка. Пострадавшая вспомнила, что некоторое время назад разговаривала с незнакомкой, которая спрашивала о покупке дома в деревне. Во время беседы пожилая женщина стояла спиной к двери и не упускала собеседницу из вида. Возможно в это время её сообщница прошла в дом через другой вход и украла деньги.



Женщины ходили по деревне, одна из жительниц хорошо их запомнила. получив описание, полицейские поняли, что к краже может быть причастна ранее судимая жительница Касимова.



Местную жительницу разыскали и выяснили, что в день хищения она приезжала в деревню Макеенки вместе со знакомой – женщиной моложе её. Эту 24-летнюю жительницу города Касимова также разыскали. Именно она и взяла деньги пенсионерки.



В отношении подозреваемых завели уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, виновным может грозить до 5 лет лишения свободы.

