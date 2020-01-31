Жителя Сасова подозревают в убийстве знакомого

Сасовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, 1982 года рождения, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).



По данным следствия, вечером 27 января 2020 года в одном из домов р.п. Кадом хозяин дома и проживавший у него последнее время житель Сасово распивали спиртные напитки. Мужчины нигде не работали, злоупотребляли спиртным и часто конфликтовали. В этот день в ходе распития между ними снова произошла ссора, в результате которой подозреваемый нанес хозяину дома множественные удары кулаками и деревянным бруском по голове и туловищу. От полученных телесных повреждений 37-летний потерпевший скончался на месте происшествия. С целью сокрытия следов преступления подозреваемый спрятал тело погибшего в подпол дома.



В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и сбор доказательств. Назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

