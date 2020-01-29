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Вынесен приговор иностранцу, изнасиловавшему 70-летнюю рязанку

В Рыбновском районе вынесен приговор 33-летнему иностранному гражданину, изнасиловавшему 70-летнюю женщину. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Рязанской области.

В ходе следствия и суда было установлено, что преступление мужчина совершил в ночь на 16 августа 2019 года в одном из сёл Рыбновского района. Преступник проник в дом к пенсионерке, изнасиловал её и сбежал. Нашли его в «достаточно короткий срок».

Суд приговорил насильника к 3,5 годам колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.

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