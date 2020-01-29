Елена Митина провела личный прием граждан в Милославском районе

В среду, 29 января, депутат Госдумы Елена Митина в рамках региональной недели провела личный прием граждан в Милославском районе.

Заявители обратились с вопросами, связанными с начислением пенсии, реализацией программы «Земский учитель» на территории Рязанской области, должностными обязанностями и оплатой труда педагогов дополнительного образования, благоустройством детской площадки во дворе многоквартирного дома.

Родители воспитанников детского сада №1 в поселке Милославское пожаловались на затянувшийся ремонт в дошкольном учреждении.

– Мы были очень рады, узнав новость о том, что будут отремонтированы группы, актовый зал, кухня и другие помещения. Ремонтные работы начались в сентябре. Подрядчик почти полностью отремонтировал одну группу и пропал. Сейчас на объекте должна работать другая подрядная организация. Но никаких работ не ведется, – рассказали заявители. – На время ремонта детей расселили по другим группам, что не удобно как для воспитателей, так и для самих ребятишек, так как смешанные группы получились разновозрастными. Еще из-за перенаполнения групп дети стали чаще болеть. А скоро начнется набор в новые группы.

Как рассказала и.о заместителя главы администрации Милославского района по социальным вопросам Надежда Куликова, с первым подрядчиком договор был расторгнут по добровольному соглашению сторон.

– После этого были объявлены торги, которые выиграла подрядная организация из Рязани. Но к ремонтным работам никто не приступил. Срок окончания контракта – 11 февраля. Нас ждут суды и очередные торги, – рассказала Надежда Куликова.

По части вопросов дала исчерпывающие разъяснения. По другим будут направлены депутатские запросы в соответствующие инстанции. В частности, по вопросу затянувшего ремонта детского сада №1 будет отправлен запрос в министерство строительного комплекса Рязанской области.